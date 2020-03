Tredobling av antall dagpengesøknader i Sømna

Pluss

- Den offisielle statistikken til NAV publisert klokka 14, viser at vi har 48 dagpengesøknader registrert tilhørende Sømna kommune. At vi har permitteringer som følge av koronasituasjonen er altså helt sikkert. Normalt har vi til enhver tid 10-15 personer i snitt som er dagpengemottagere. Så det er klart at det er en bra økning vi står overfor nå, konstaterer NAV-leder Eline Monsen i Sømna.