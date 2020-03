Hans Ivar Slåttøy sier ja til kriserådgivning for bedrifter

Pluss

Sømna iverksetter digital hastebehandling for å komme i posisjon til å hjelpe korona-rammede bedrifter. Det var torsdag ettermiddag det gikk ut innkalling om digital møtebehandling av en hastesak i Utvalg for næring, i samråd med ordfører. Innen klokka 12 i dag har Bang Rande bedt om tilbakemelding per mail fra utvalgets medlemmer, om vedtaket støttes. To av utvalgets faste medlemmer og ett varamedlem har til nå svart;