Anlegger ny hurtigbåtkai

Over lengre tid har Vega kommune jobbet for å flytte hurtigbåtanløpet over til Gardsøya og i november ble avtalen mellom kommunen og fylkeskommunen underskrevet. De siste dagene har det blitt jobbet med å montere kaia. Ifølge ordfører Andre Møller skal denne nye kaia, som erstatter hurtigbåtkaia på Kirkøy, settes i drift i løpet av mai. Selve brygga er 30 meter lang og seks meter bred.