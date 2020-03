Sømna kommune har fått smitteverndrakter av Tine

Pluss

Sømna kommune har fått over 100 smitteverndraker fra Tine.

- Dette viser igjen et veldig stort engasjement og stor vilje til å bidra på de områdene man kan. Vi har et lager selv også, samt alt annet nødvendig utstyr som hetter, hansker, masker og fottrekk. Men nå står vi enda bedre rustet - hvis det skulle trengs, sier ordføreren.

Smittevernutstyret brukes når man undersøker personer med symptomer og foretar tester. Og det vil også være behov ved behandling av pasienter som er smittet.

- Så langt har vi ikke registrert smitte i Sømna og vi har hovedsakelig foretatt testing i hjemmene, sier Holand.

Nå er det opprettet en egen korona-avdeling på legekontoret.

- Legekontoret er delt i to, med en egen del for å ta imot personer som skal undersøkes. Ved symptomer på luftveisplager blir man satt i karantene. En lege har ansvaret for undersøkelsene og det skjer kun etter forhåndsavtale, presiserer ordføreren.

Pågangen til legekontoret er stor.

- Det er viktig at man ikke ringer legekontoret med spørsmål om karanteneregler, smittevernvedtak og dens slags. Følg med på riksmediene og ring eventuelt 75015000 for spørsmål. Vi har utvidet telefonkapasiteten på kommunehuset, sier ordføreren.