Ser du piggtråd i naturen vil kommunen høre fra deg

Til onsdagens møte i driftsutvalg II stilte Anne Risbakk (Ap) et spørsmål om piggtråd. Hun påpeker at det lenger har vært ulovlig å bruke piggtråd til gjerder for dyr, men at det finnes mange eksempler på rester av piggtråd, både gammel og rusten piggtråd og nyere, og at hun gjerne finner skinn- og pelsrester på den. Hun ber om at utvalget tar opp saken og finner en løsning for å løse problemet.