Vega Media taper økonomisk på avlysninger

Den 12. mars klokken 14 kunngjorde statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie at kraftige tiltak skulle gjennomføres i hele landet landet for å begrense smitte av Korona-viruset. Regjeringen har blant annet vedtatt at alle utdanningsinstitusjoner stenges og kulturarrangementer forbys over hele landet.