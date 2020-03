15 testet for korona i Sømna, Vega, Bindal og Vevelstad

Pluss

BAnett har snakket med samtlige kommuneleger på Sør-Helgeland fredag formiddag. Dette er status for karantene og koronatesting:

Kommuneoverlege Even Thorkildsen opplyser at 16 personer i Brønnøy er i karantene og "noen" er i isolasjon.

- Ingen positive tester hittil, sier Thorkildsen.

BAnett har foreløpig ikke fått svar fra Brønnøy på hvor mange som er testet for koronavirus.

Vega: To personer testet

Kommuneoverlege Sinne Marken på Vega opplyser fredag formiddag at Vega ikke lenger har oversikt over hvor mange som er i karantene. Dette i lys av de nye nasjonale retningslinjene for karantene - som blant annet inneholder karantene etter utenlandsopphold med tilbakevirkende kraft - som ble innført fra torsdag.

- Men vi har noen flere i karantene fredag i forhold til torsdag, sier Marken.

Vega har testet to personer for koronavirus, begge testene var negative. Marken sier, i likhet med de øvrige kommunelegene på Sør-Helgeland, at det er et stort press på legetjenesten i disse dager.

- Jeg tror at når vi har fått gjennomgått alle planene vi har laget så vil det roe seg litt. Folk må bare bruke vett og holde seg hjemme når de er syke, og reise minst mulig. Hvis folk bare blir her på Vega så kan vi nok antakelig utsette dette i ganske lang tid, sier Marken.

- Har Vega som øysamfunn en fordel?

- Ja, det tenker jeg at vi har. Vi har også satt inn en god del tiltak som vi mener skal bidra, sier Marken.

Tiltak i Vega kommune: Kilde: Pressemelding fra Vega kommune 13. mars:

I samråd med kommunelegen har kriseledelsen i Vega kommune vedtatt en rekke tiltak for å begrense smittespredning lokalt. Helsedepartementet har i dag vedtatt å stenge skoler og barnehager fra og med 12.03.20 kl. 18.00 til og med 26.03.20. Elever vil få undervisning og oppgaver de kan jobbe med via digital læringsplattform. De ansatte vil få lønn i perioden og forventes å være til disposisjon for arbeidsgiver. Leder av barnehage og rektor ved barneskolen kommer til å sørge for at barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller andre kritiske samfunnsfunksjoner får et omsorgstilbud. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov. Se helsenorges informasjon Det settes umiddelbart begrensninger når det gjelder besøk og tilgang innenfor alders- og sykehjem, omsorgssenter og omsorgsboliger. Kun nærmeste pårørende får adgang. Det vil bli ført besøksprotokoll. Alle offentlige bygg, plasthallen, treningssentret, Folkets hus/kino og verdensarvsenteret vil være stengt for all aktivitet i samme periode. Rådhuset er stengt for besøkende. Kontakt kan skje via telefon og e-post. Alle kultur- og fritidsarrangementer avlyses. Angående øvrig næringsliv, se pålegg fra helse- og omsorgsdep. Alle oppfordres til å unngå samlinger med flere enn 10 personer. Kommunen ber om at befolkningen unngår jobb- og fritidsreiser. Alle tjenestereiser for kommunalt ansatte innstilles inntil videre. Det presiseres at alle som har vært på reise utenfor Norden har hjemmekarantene i 14 dager med tilbakevirkende kraft gjeldende fra torsdag den 27 februar All kommunikasjon ut fra kriseledelsen skjer via ordfører, og befolkningen bes følge med på Vega kommunes hjemmeside.

Bindal: Ingen testet

Kommunelege Trond Iversen i Bindal har lite å melde når det gjelder testing.

- Vi har ikke testet et eneste menneske. Grunnen til dette er at vi er veldig lojale med Folkehelseinstituttets retningslinjer for testing, sier Iversen.

Bindal har ifølge Iversen 18 personer i karantene, inkludert gjestepasienter fra Brønnøy og Nærøysund.

- Det spesielle med vårt legekontor er at vi har 450 gjestepasienter fra nabokommuner. Vi har en ganske utstrakt pasientkontakt utenfor Bindal kommune, sier Iversen.

Halvparten av de som er i karantene har vært på utenlandsreise, og har ikke symptomer. Den andre halvparten har forkjølelsessymptomer.

- Disse følger vi tett med telefonisk kontakt annenhver dag for å passe på utviklingen. To av disse kommer vi sannsynligvis til å gjøre tester på for koronavirus. Det er folk som har symptomer, og som har vært i områder med høy smittespredning. Vi regner med at vi i løpet av de nærmeste ukene vil identifisere de første koronainfiserte, sier Iversen.

Han synes samarbeidet med nabokommunene, fylke og folkehelseinstitutt har vært bra.

- Vi føler vi har ganske god kontroll, men har noen x-faktorer som kan gi utfordringer. Eksempler på dette er at alle tyske fisketurister som kommer inn til kommunen må ha 14 dagers karantene, samt at utenlandske gjestearbeidere - som eksempelvis jobber med prosjekter innenfor havbruksnæringen - kan komme til å få karantene hvis de reiser hjem i påsken. Vi får også en del ungdom hjem i disse dager fra studiebyer som Oslo, Bergen, Tromsø og så videre fordi universiteter og høgskoler er stengt. Disse pålegges også hjemmekarantene, sier Iversen.

Tiltak i Bindal Kilde: Pressemeldinger fra Bindal kommune 12. og 13. mars: Skoler og barnehager i Bindal stenges fra og med fredag 13. mars og inntil videre. Det er nå ukontrollert koronasmitte i Norge. Bindal kommune tar grep for å begrense et eventuelt koronautbrudd i kommunen. Kommunens befolkning oppfordres også til å hindre smittespredning. Den store utfordringen med koronaviruset er at dersom mange blir syke på en gang, så vil det gi et enormt press på helsetjenestene. Det må derfor innføres tiltak som forhindrer at smitten sprer seg raskt i befolkningen. Informasjon om korona Det er nå ukontrollert koronasmitte i Norge. Bindal kommune tar grep for å begrense et eventuelt koronautbrudd i kommunen. Kommunens befolkning oppfordres også til å hindre smittespredning. Den store utfordringen med koronaviruset er at dersom mange blir syke på en gang, så vil det gi et enormt press på helsetjenestene. Det må derfor innføres tiltak som forhindrer at smitten sprer seg raskt i befolkningen. I Bindal er det ennå ikke registrert noen smittede. Men kommunen ønsker å ta alle forholdsregler. Derfor er det nå sendt ut informasjon til alle innbyggere om hvordan de skal forholde seg.

Vi ber alle om å tenke seg om før de reiser ut av kommunen. Er ditt ærend så viktig at det ikke kan utsettes? Alle innbyggere skal i hjemmekarantene i 2 uker etter hjemkomst ved reise til utlandet og reise til store byer i Norge, uavhengig av symptomer eller ikke. Personer med infeksjonstegn som hoste, tung pust, feber og sår hals skal holde seg borte fra arbeid og barn med samme symptomer skal holdes hjemme fra skole og barnehage.

Utsett arrangementer Samtidig jobbes det nå med å utarbeide generelle retningslinjer. Dette gjelder blant annet for de som planlegger kultur- og idrettsarrangement. Når det gjelder slike tilstelninger, bes arrangørene tenke på nødvendigheten av å gjennomføre disse. Stenger haller og basseng

Kommunens haller og svømmebasseng stenges fra kl 1400 torsdag 12. mars, og inntil videre. Bindal kulturskole stanser undervisningen umiddelbart. Bindal folkebibliotek er stengt fra og med fredag 13. mars og inntil videre.

Sømna: Elleve testet for korona

Kommunelege Rolv-Jørgen Bredesen i Sømna har ikke oversikt over nøyaktig antall personer i karantene i kommunen, grunnet de nye reglene som ble innført torsdag. Elleve personer er testet for viruset.

- Vi venter prøvesvar på ti av disse, mens en test har kommet tilbake negativ, sier Bredesen.

Han sier det er gode grunner til å være streng på hvem som testes og å redusere testing.

- Det er mange som ringer og spør om dette, som lurer på om de skal testes og hvorfor så få testes. Det siste døgnet har vi fått nye retningslinjer på dette. Nå er det slik at ingen som ikke har symptomer skal testes, kun personer med luftveisinfeksjoner skal vurderes. Vi har et begrenset antall tester og må bruke dem der det er mest hensiktsmessig. Som eksempel testes alle som innlegges ved sykehus med akutte luftveisinfeksjoner. Det samme gjelder helsepersonell som får akutte luftveisinfeksjoner, av smittevernhensyn.

Bredesen sier legekontoret har satt ekstra ressurser på telefonvakt, for å sørge for at folk skal få svar når de ringer. Ingen får komme til legekontoret uten å ha avtalt dette på forhånd. Mange spør om sykemeldinger og lungebetennelsesvaksine.

- Når det gjelder pneumovax så kan vi ikke skaffe denne til veie - der har folkehelseinstituttet kommet med nye retningslinjer på hvem som skal prioriteres. Sykemeldinger for folk i karantene ordnes ved at de som er i karantene kontakter legekontoret telefonisk, og så får de digital sykemelding. Det er imidlertid ingen automatikk i dette, det skal gjøres en individuell vurdering. Når det gjelder de som trenger papirutgave så ordner vi det etter avtale i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør det vi kan for å imøtekomme og informere folk. Det blir litt venting, og vi er ikke i en normalsituasjon, men strekker oss langt, sier Bredesen.

Tiltak i Sømna Kilde: Pressemelding fra Sømna kommune 12. mars Reiser - oppdatert 12.03.20

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre. Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft.

Les mer på helsedirektoratets hjemmeside



Besøksrestriksjoner ved Sømna omsorgssenter - oppdatert 12.03.20

Vi tar de nødvendige forhåndsregler for å beskytte de ansatte og beboere for smittefare. Kommuneledelsen har derfor besluttet å begrense besøk til beboerne i størst mulig grad. Slik situasjonen er i dag setter vi en grense på én besøkende per beboer per dag. Besøkende har ikke lenger fri adgang til beboerne, men må ta kontakt med avdelingen via ringeklokke på veggen (gjelder fra 13.3). For praktiske spørsmål vedrørende disse begrensningene kan du ta direkte kontakt med Sømna omsorgssenter på tlf. 750 15 120 Kantinen på SOS vil bli stengt for besøkende fra og med i dag.



Vi ønsker minst mulig trafikk inne på Sømna omsorgssenter. Besøkende som skal til legekontor eller helsestasjon kan benytte inngangen til legekontor. Alle andre bes om å benytte hovedinngangen. Stengte barnehager og skoler - oppdatert 12.03.20

Som tidligere meldt vil kommunens barnehager og skoler holdes stengt i 14 dager.

Alle ansatte i barnehage og skole møter på jobb som normalt.

Elevene vil få undervisning. Kommunen jobber med en plan for å gi digital undervisning fra og med mandag 16.3. Lærerne blir utfordret på å finne kreative løsninger slik at elevene kan sikres undervisning også i en situasjon der skolen er stengt. Mer informasjon vil bli lagt på Showbie fortløpende. Vi har styrket telefontjenesten. Har du spørsmål vedrørende oppvekst, ring 750 15 000 og velg oppvekst i menyvalget. Kulturskolen og biblioteket stenges - oppdatert 12.03.20

I samsvar med vurderingen fra kommuneledelsen om stenging av skoler og barnehager vil også Sømna folkebibliotek holder stengt for publikum fra 12.03.20. og inntil videre de neste 14 dagene.



Sømna kommunale kulturskole stanser alle undervisningstilbud i samsvar med kommuneledelsens avgjørelse om stenging av skoler og barnehager. Undervisningstilbudet stanses inn til videre de neste 14 dagene. Dette skyldes den ekstraordinære situasjonen vi er i med spredning av korona-virus og at Sømna kommune ønsker å være føre var. Stans i all ordinær tannbehandling på Sømna - oppdatert 12.03.20

Det er i dag bestemt at all ordinær tannbehandling fra 13. mars, i første omgang til og med 27. mars, på Nordland fylkeskommune sine klinikker skal stoppes pga corona. Dvs det blir ingen tannbehandling på Sømna tannklinikk i denne perioden.



Akuttberedskapen opprettholdes på Brønnøysund tannklinikk, og vi vil kun yte akutt behandling der framover. Skoler og barnehager i Sømna kommune vil stenges fra 13.3 - oppdatert 12.03.20

Etter ny vurdering har kommuneledelsen, i samråd med kommunelegen, besluttet å stenge skolene og barnehagene i Sømna. Dette vil gjelde fra i morgen og inntil videre de neste 14 dagene. Dette skyldes den ekstraordinære situasjonen vi er i med spredning av korona-virus og at Sømna kommune ønsker å være føre var. Kommunen vil sette krisestab fra i dag og vil planlegge hvordan vi kan løse denne situasjonen på best mulig måte. Oppdatert informasjon vil til enhver tid ligge på kommunens hjemmeside. Fri for vaksine mot lungebetennelse - oppdatert 11.03.20

Det er dessverre tomt for vaksine mot lungebetennelse. Dette gjelder både lokalt og sentralt. Folkehelseinstituttet og apotekene er fri, men det jobbes for fullt med å få tak i flere vaksiner. Vi beklager dette. Vi legger ut ny informasjon når vaksine igjen er tilgjengelig. Sømna kommune innfører nye restriksjoner og anbefalinger rundt korona-viruset fra 11.3 - oppdatert 11.03.20

Korona-viruset er nå gått over i en ny fase, der sjansen for smitte mellom personer i Norge øker. Dette gjelder også for Sømna kommune. Føre var-prinsippet skal veie tungt. En felles dugnad er nå nødvendig for å hindre spredning og for å sikre viktige tjenester innen helse og omsorg. Vi er i en situasjon med mye usikkerhet. Vi ønsker derfor å trygge befolkningen og spesielt de sårbare gruppene best mulig. Kommuneledelsen og kommunelegen som helsefaglig ansvarlig har kommet frem til ulike tiltak som vi mener er hensiktsmessige. Det gis følgende restriksjoner og anbefalinger fra Sømna kommune: De personer som er i karantene i dag, skal fortsatt være i karantene ut uken. Kommunelege er i dialog med disse. Ingen er satt i hjemmeisolasjon ennå, men de er i hjemmekarantene. Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nærkontakt med andre. Det omfatter å: Ikke gå på jobb eller skole Unngå reiser og ikke ta offentlig transport Unngå steder der man lett kommer nær andre.

Vi oppfordrer alle i karantene til å ta situasjonen på alvor og ta tilstrekkelig hensyn. Coop Prix Berg og Vik pakker varer ved behov og kan evt. hjelpe til med hjembringing. Ta kontakt direkte. Ikke alle som har vært i utlandet blir satt i karantene. Det er enkelte land som har høyere forekomst av smitte enn andre, og vi tar vurderinger fra land til land fortløpende. Dersom du kommer fra reise i Sør-Europa (sør for Tyskland), gjelder karantenereglene. Ta kontakt med legekontoret for mer informasjon. Hvis du kommer fra utenlandsreise og har feber og luftveissymptomer gjelder karantene uansett. Ta kontakt med legekontoret.

De nasjonale anbefalingene sier at ansamlinger over 500 mennesker skal avlyses. Men hver enkelt kommune må tilpasse dette til lokale forhold. I sømna velger vi å legge lista høyere for å tilpasse lokale forhold, og for å tilpasse oss den sårbarheten ved at vi er en liten kommune. Vi er få helsepersonell og det er viktig at vi unngår smittespredning. Det anbefales derfor ikke å holde møter eller ansamlinger over 20 personer. I første omgang vil dette gjelde den neste måneden. Med dette tiltaket håper vi å bidra til å begrense smittespredningen.

Helsepersonell skal ikke dra på jobbreise. For andre ansatte i kommunen skal jobbreiser begrenses. Helsepersonell må vurdere egne fritidsreiser strengt ut fra forsvarlighetskravet i lov om helsepersonell. Andre ansatte må vurdere og begrense annen reisevirksomhet i den situasjonen vi nå er i. Vi oppfordrer lag/foreninger, bedrifter og innbyggere til å begrense reisevirksomhet.

Av smittevernhensyn vil vi stenge Sømnahallen, Allbrukshallen og svømmehallen foreløpig til 6. april.

Kinoforestillinger avlyses inntil videre.

Besøk til sårbare grupper: Besøk til personer på Sømna omsorgssenter, bofellesskap og omsorgsboliger skal begrenses til det nødvendige. Besøkene skal følge stedets besøks- og hygieneregler.

Vevelstad: 2 testet, 20 i karantene

Kommunelege John Lockhart i Vevelstad opplyser at to personer er testet for koronavirus i Vevelstad. Begge testene var negative.

- 20 personer er i karantene, 17 av dem fra torsdag etter de nye reglene. Ingen av disse er testet, og vil sannsynligvis heller ikke bli testet, sier Lockhart.