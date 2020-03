Nordnorsk Pensjonistskole korona-avlyser. Er på Marokko-reise

Pluss

- Det er kanskje den tryggeste plassen å være akkurat nå. Vi har det veldig fint. Men det er klart folk leser på nett og er urolig for det som venter. Det er et snev av både bekymring og frykt. Men alle her er frisk og rask, og har det veldig bra, sier rektor Geir Nydahl som er på reise med en gruppe fra skolen i Marokko.