Etterlyser oppfølging av mobbevedtak

Vega kommunestyre hadde i november besøk av mobbeombudet i Nordland. Han kom med tre konkrete utfordringer til kommunen. Han anbefalte kommunen å lage en digital mobbeknapp på nettsiden til kommunen som gjør det enkelt å melde fra om mobbing. I tillegg ønsket han at kommunen skulle etablere et beredskapsteam og et partnerskap mot mobbing som inkluderer også lag og foreninger. Disse forslagene ble godt mottatt i november i fjor av politikerne som ønsket å ta utfordringen fra Knutsen.