Fylkesmannen mener gullgruvedrift vil være negativt for reindriftsnæringen

Pluss

Fylkesmannen har sendt ut en samordnet uttalelse med innsigelse for reguleringsplanen i Bogadalen i Bindal kommune. Formålet med denne planen er å legge til rette for uttak av malm og for utvinning av gull i Bogadalen. Tiltaket omfatter oppredning av malmen og deponering av fast avfall fra driften i gråbergdeponi og deponi av avgangsmasser i sjø.