Lennons direkte og geniale angrep på lærernes tekstanalyse-galskap

De som kjenner meg godt vet at jeg har en langvarig forkjærlighet for The Beatles. Gjengen fra Liverpool som gikk fra å skrike kjærlighetssanger (harmonisk) til å spille inn det som kanskje er den perfekte låta, «The End», fra albumet «Abbey Road». For kjennere av begrepet ironi er det litt ironisk at «The End» også er den siste sangen de fire spilte inn sammen. At «Abbey Road» også kom ut før albumet «Let It Be», som var Beatles' siste, men rent faktisk var spilt inn etter «Let It Be», er også fint å vite den dagen det dukker opp som quiz-spørsmål. Du kan skylde meg en bayer.