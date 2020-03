Apotekene merker corona-trykket

Pluss

Det er ingen tvil om at coronavirus-bølgen er over oss her på Sør-Helgeland. Både Boots Apotek og Apotek 1 har hatt stor pågang etter hånd-desinfiseringsmiddelet Antibac og har vært utsolgt, men hadde per fredag fått inn hver sin forsyning, samt at det ventes inn mer i dagene som kommer.