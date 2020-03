Rådmannen sier oppsigelse ville vært «aktuelt å vurdere» om havnesjefen var under hans myndighet

Pluss

Det har lenge stormet rundt et møte mellom Brønnøy kommune og Brønnøy havn 2. desember i fjor i lokalene til havna. I etterkant av møtet har det vært hevdet at havnesjef Sølvi Kristoffersen og havnas advokat Gunnar Nerdrum Aagaard anklaget navngitte ansatte i Brønnøy kommune for å være «kjøpt og betalt» og for «kameraderi».