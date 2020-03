Ruset brønnøyværing var bak rattet i bil som ble slept på E6

Pluss

Mannen møtte nylig i Alstahaug tingrett siktet for kjøring under påvirkning av THC og alprazolam, og for kjøring uten førerkort. Mannen erkjente straffskyld i retten, og saken gikk derfor som tilståelsesdom. Han kunne imidlertid ikke huske å ha brukt alprazolam, og etter telefonisk kontakt med politiadvokat Hanna Kanestrøm ble dette punktet i siktelsen frafalt.