Havnesjefen tok hemmelig opptak av møte. Mener opptaket beviser at hun ikke sa noe om korrupsjon

I forkant av møtet var BA kjent med at et slikt opptak hadde funnet sted, og at havnestyreleder Leif Morten Slotvik hadde spilt det av for blant annet ordfører Eilif Trælnes (Sp). Ordføreren var ikke klar over at det ble tatt opptak av deler av møtet. Møtet det er snakk om fant sted 2. desember i lokalene til Brønnøy havn, og det kom i ettertid påstander om at navngitte kommunalt ansatte ble anklaget for korrupsjon, enten direkte eller indirekte under møtet. I ettertid uttalte personer som var til stede i møtet at de hadde hørt slike anklager.