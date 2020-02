Pluss

Inger Robertsen

Født: 26.mars 1964 Sivil status: Samboer med Willy Larsen. De har sønnen Raymond sammen Bosted: Hamnøya i Vevelstad. Aktuell: Driftsleder for Akvafuture på selskapets oppdrettsanlegg ved Hamnøya

Veien fra Dalsbygda i Rana og til å bli daglig leder for Akvafuture i Hamnsundet i Vevelstad har vært lang og innholdsrik for Inger Robertsen. En godt voksen dame med en ungdommelig framtreden, velsignet fri for jåleri og ytre staffasje, smilende og lett til sinns.