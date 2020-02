Satt værfast på Tenerife ved hotell med Corona-smitte som nabo

Pluss

Mona Gilstad fra Vega har den siste uka vært på ferie på Tenerife med venninner. De skulle egentlig returnere til Værnes på søndag, men da sørget en stor sandstorm for at flyene ble stående på bakken. Onsdag formiddag ble de omsider hentet av en buss som skulle ta dem med til flyplassen. Håpet er at de skal lande på Værnes i løpet av dagen.