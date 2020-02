Ordføreren måtte felle en tåre for reåpnet tannklinikk

Pluss

I oktober 2018 vedtok fylkestinget i Nordland å legge ned blant annet tannklinikken i Sømna. I etterkant av dette vedtaket ble det jobbet politisk for å få dette omgjort. Høsten 2019 ble Hans Gunnar Holand valgt til ny ordfører i Sømna i et kommunestyre der hans parti Sp har rent flertall. En av de viktigste sakene i valgkampen, og etterpå, var å få omgjort dette vedtaket. Denne uka skal fylkestinget behandle denne saken og fylkesrådet, som representerer flertallet i fylkestinget, går inn for en reåpning etter at klinikken har vært stengt i nesten fire måneder.