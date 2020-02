Gustav (22) fra Bindal ute av Corona-karantene

Pluss

Gillund studerer internasjonale relasjoner ved universitetet i Beijing. Et besøk hos kjærestens familie i Yuzhou for å feire kinesisk nyttår i slutten av januar ble imidlertid et mye lengre besøk hos "svigerforeldrene" enn planlagt. Det ble oppdaget flere tilfeller av coronasmitte i nærheten og dermed ble hele nabolaget satt i karantene fram til 16. februar.