Slik vil han kutte 25 millioner på to år

Pluss

Mandag ble rådmann Helge Thorsens plan for økonomisk omstilling sendt ut til politikerne i Brønnøy. Planen kalles «Forpliktende økonomisk plan», og legger føringer for hvordan man skal få balanse i kommunens budsjetter for økonomiplanperioden 2020–24. Planen legges frem for formannskapet i Brønnøy 3. mars.