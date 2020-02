Thina J. Nordfjellmark valgt til nestleder i Rødt Nordland

Pluss

Fylkesstyret i Rødt Nordland har vært samlet i helgen, og har gjennomført valg. . Ny leder er Linda Forsvik fra Bodø, som erstatter tidligere leder Gunnvald Lindset. Thina J. Nordfjellmark i Rødt Sømna har tidligere uttalt til BAnett at hun var klar for ledervervet. Men hun er også glad for resultatet etter helgens valg.