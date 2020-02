For Leah (13) ble kunst hennes store lidenskap

Nå når jeg vet at det henger bilder over alt i mange forskjellige hjem gir dette meg en veldig stor mestringsfølelse.Leah Warholm Samuelsen

Pluss

Som liten var Leah Warholm Samuelsen mye syk, og hun vekslet på å være hos mormor og morfar og farmor og farfar mens foreldrene var på jobb. Felles for begge stedene var at hun ble oppfordret til å bruke sine kreative evner. Det kunne være både tegning, sying, strikking, maling og arbeid med gips. Dette var med å forme interessen for kreativt arbeid for den lille jenta. Som 11-åring fikk hun diagnosen diabetes type 1, og da ble hennes kreative sider en stor hjelp for henne når hun til slutt måtte gi opp både fotball og håndball.