Sjekk hvor strenge krav som stilles til brøyting og strøing på din vei

Hvor raskt en vei skal brøytes og strøs når det kommer snø og is avgjøres av hvilken vinterdriftsklasse Statens vegvesen har bestemt at veien skal ha. Fra nyttår har Vegvesenet ansvar for vedlikehold av riks- og europaveier, mens fylkene har ansvaret for fylkesvegene. Måten veiene klassifiseres på og vedlikeholdes er imidlertid uendret.