«Brønnøytvillinger» tatt ut til U23-VM

De 21 år gamle tvillingene fra Asker, som har far fra og besteforeldre i Brønnøysund, er tatt ut til VM Nordiske grener for junior og U23. Det arrangeres 28. februar til 8. mars 2020 i tyske Oberwiesenthal.

Nåløyet for å komme med i den norske troppen på åtte herre- og syv dameløpere er trangt.

– Det har vært et utfordrende uttak med mange aktuelle utøvere, sier landslagstrener rekrutt Torstein Drivenes til langrenn.com.

Dette bekrefter det høye nivået i norsk langrenn.

– Vi har lagt til grunn resultater i verdenscup, Skandinavisk Cup og Equinor Norgescup. Samtidig har vi tatt høyde for antall kvoteplasser, i jobben med å finne den troppen vi samlet sett tror kan prestere best mulig på de ulike distansene, sier Drivenes.

Harald Østberg Amundsen gikk inn til sølv på 15 km i NM for senior i januar.

Han har også to VM-gull som junior. Det første kom på stafetten i USA i 2017. Året etter ble han individuell verdensmester på skiathlondistansen 10 km klassisk + 10 km fristil i sveitsiske Goms året etter.

U23-troppen drar til Tyskland med målsetning om å ta medaljer. Nytt av året er at det er stafett også for U23 (mix). Også her er målet medalje og samtidig være med i kampen om gullet.