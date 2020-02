Reisebrev fra Hilstadelevene

Pluss

Hilstad Skole har vært så heldige å få være med på et samarbeidsprosjekt kalt Erasmus Plus. Etter en lang søkeprosess sammen med våre samarbeidsland fikk vi i juli 2019 innvilget EU-støtte til vårt prosjekt «Reading for life». Våre samarbeidsland er Romania, Slovenia, Portugal og Spania. I prosjektet har vi fokus på leselyst og leseglede samtidig som vi arbeider med viktige temaer som toleranse, rasisme, nettvett og mobbing.

November 2019: Tur til Romania

Reisen til Romania var nok noe av det vi var mest spente på. Vi startet reisen til Romania søndag 24. november. Ettersom vi var 5 elever og to voksne, valgte vi å kjøre med to biler nedover til Trondheim. Senere fløy vi videre til Oslo og deretter til Budapest, hovedstaden i Ungarn. Fra Budapest tok vi minibuss til Jibou, noe som tok omtrent 6 timer. Tilbaketuren var også en lang reise, men bonusen var at vi også fikk sett mye av av Ungarn.





Til skolen med vert





Skoledagene startet allerede klokka 08.00. Vi kom til skolen sammen med hver vår vert og hadde første time sammen med dem. Vi bodde hos folk i forskjellige aldre, så vi var i forskjellige klasser i 1. time. Etter denne timen skulle både vi og vertselevene samles i et felles rom for å ha en mengde aktiviteter. Vi startet den første dagen med bli-kjent aktiviteter. De fire neste dagene ble brukt på forskjellige aktiviteter om toleranse. Vi hadde mange gruppearbeid og presenterte det vi hadde gjort for de andre gruppene. På denne måten ble vi veldig godt kjent med både elevene og lærerne som var med. I tillegg fikk vi øvd mye på engelsk.





Svært utadvendte

Etter at vi var ferdige på skolen, hadde vi fritid. Da var vi med de andre samarbeidslandene og opplevde det Jibou hadde å tilby. Sammen med vertene våre fikk vi oppleve hvordan de hadde det i hverdagen og vi fikk se en annen hverdag enn det vi hadde selv. Vi ble overrasket over hvor utadvendte de var i forhold til det vi er i Norge. De er ikke redde for å snakke med andre og tar lett kontakt. De tok oss også til den botaniske hagen som er Jibous største turistattraksjon.

Februar – Reise til Portugal





1. februar 2020 dro 5 nye elever og to lærere med tog til Oslo fra Trofors. Elever fra 10. trinn, Amanda og Siri deltok. Neste morgen dro vi til flyplassen og var kjempespente! Det var fint å se at det skulle bli så varmt de dagene vi var der, rundt 17 til 20 grader! Det ble en lang, men fin reise med fly til Lisboa og så videre til Porto. Etter at vi landet fikk vi møte familiene vi skulle bo hos. Det var nervepirrende!

I starten var det rart å komme hjem til noen man ikke kjente, men det gikk veldig bra. For at oppholdet hos en annen familie skal bli så bra som mulig, må man snakke og være høflig når man kommer. Alle familiene var hyggelige, de var utrolig snille og gjestfrie. De snakket med oss så godt de kunne og i slutten av uka følte alle på at de hadde fått en ny familie. Vi gjorde alt mulig med familien vår. De var alle sammen så godhjertede, de viste oss byen deres og til og med andre byer i nærheten. De fortalte historier om ting som var spesielt for byen og det var koselig. Etter hvert som man ble mer kjent med familien, var det lett å spørre om ting og snakke med dem som om du skulle vært en del av familien. Noe som gikk igjen ganske ofte var dette med kirkene i byen. De var vakre og hadde flotte utsmykninger.

Ni timer og mat

Vi måtte være på skolen klokken 08.35. Da ble vi med vertene våre til deres første time. I klasserommet var det veldig bråkete. Elevene ropte og bråkte, lærerne ropte enda høyere der igjen. Det var ikke en så stor klasse, de var cirka 15 stykker. Klasserommene var ikke så store, og skolen var ganske gammel. Interiøret var ikke noe nyere enn skolen. De har en ganske lang skoledag på rundt 9 timer, av og til lengre, av og til kortere. De har rundt 2–3 friminutt per dag med lunsj. Det er mat i kantinen deres, der fikk vi servert alt fra ris og kylling til fiskepinner og salat, frukt og lignende. Elevene og kantinedamene var veldig opptatt av at vi fikk i oss nok mat. Vi kunne også ta oss suppe og dessert som gelé. Skolen hadde også et bibliotek og stort uteområde. I timene hadde vi blant annet workshop der vi lærte om sikkerhet på nett, nettmobbing og nettvett. Politiet kom også til skolen og fortalte om nettsikkerhet og overvåkning på forskjellige enheter. Vi hadde individuelt arbeid og gruppearbeid. Det ble mange presentasjoner, både for oss å følge med på og for oss å holde. Vi lærte en del av hverandre og fikk se ting fra mange andre sine perspektiv. Det ble litt debatt og diskutering om forskjellige ting, som det om man skal dele passordet sitt til en venninne for eksempel, siden hun delte sitt med deg, eller om det ikke er så lurt å gjøre. Når vi kom til skolen den andre dagen, hadde vi forberedt en presentasjon om Portugal som vi holdt for de andre landene og portugiserne. Skoledagen endte klokken 18.30.





Gikk 240 trappetrinn





Onsdag dro vi på utflukt til byen Porto. Byen er en gammel, men svært nydelig by. Det ligger mye historie i gatene og bygningene som man kan se overalt i byen. Vår første stopp på turen var Clérigos tårn, som er en 270 år gammel kirke. Det høye kirketårnet kan du se nesten overalt i byen. Vi fikk sjansen til å gå opp i tårnet. Turen opp kan være litt skummel, spesielt viss du har høydeskrekk eller klaustrofobi. Det er 6 etasjer i tårnet og rundt 240 trappetrinn! Turen opp var kanskje skremmende for noen av oss, men det var verdt det! Når vi kom opp, kunne vi se utover byen Porto. Det var en nydelig utsikt! Inne i selve kirken var det mye som var pyntet i gull, og mange religiøse bilder og figurer. Man kunne også lese om historien til kirken i forskjellige rom man kom til. Etter vi hadde vært i Clérigos kirke dro vi til São Bento togstasjon. Det er en av de fineste togstasjonene vi har vært på. Vi var ikke der lenge før vi gikk for å spise. Etter vi spiste dro vi ned til elva som skilte byen porto og Vila Nova De Gaia. Der satt vi og slappet av og hørte på gatemusikanter, byen er virkelig full av kultur! Senere dro vi over brua for å besøke Vila Nova De Gaia, der kjørte vi med buss og var på sightseeing før vi dro hjem til vertsfamiliene våre.

Får besøk til Velfjord

26. april–1. mai kommer alle samarbeidslandene til oss. Da skal de få se hva Velfjord har å by på og vi gleder oss masse! Vi har allerede begynt å planlegge aktiviteter og turer til uken de skal være hos oss. Tema for uken er nettvett, akkurat slik som på forrige tur. I forkant av turen hit til Norge, skal vi lese en bok som heter «Girl online» som er skrevet av Zoe Sugg. Vi har tro på at dette samarbeidet skal lære oss alle sammen mer om temaet og gi dem lyst til å komme tilbake hit.

Skrevet av elever og lærere fra 9.–10. trinn