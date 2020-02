Kommunalministeren forsvarer barnehagetrekk basert på utdanning

Pluss

Kriteriet som heter "Innbyggere med høyere utdanning" medfører et trekk i rammetilskuddet på omlag 2,1 millioner kroner for Brønnøy kommune. Ifølge SSB har kun 19,5 prosent av brønnøybefolkningen høyere utdanning, mot et nasjonalt snitt på 34,1 prosent. Men bruken av barnehager er på landssnittet. 91,5 prosent av 1-5 åringene i Brønnøy hadde barnehageplass i 2018, og det er bare noen promiller under landssnittet på 91,8 prosent.