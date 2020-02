Stig Høyvik (V) fikk flertall for minst 40 prosent private barnehageplasser. Se de reelle tallene

Pluss

Mot Ap, Rødt og SVs stemmer gikk kommunestyreflertallet like før jul inn for en fordelingsnøkkel mellom private og offentlige plasser i barnehagesektoren. Denne anviser at kommunen skal ha minst 40 prosent private barnehageplasser. Dette etter forslag fra vararepresentant Stig Høyvik (V) i driftsutvalg I, november 2019. Forslaget gikk dermed videre til formannskapet, og ble bekreftet i kommunestyret av posisjonen.