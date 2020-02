Tror på egen folkehøgskoleidé

Pluss

Høsten 2019 ble det satt i gang et prosjekt på Vega under navnet «Framtidens folkehøyskole». Prosjektet ble finansiert med 50.000 kroner av Stiftelsen Vegaøyan verdensarv og Emergence School of Leadership i Oslo ble engasjert for å få frem et konsept. Nå har formannskapet vedtatt å igangsette forprosjekt for folkehøgskole.