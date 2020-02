Rakvaag skjøt Norge videre i EM-kvaliken

Pluss

Norge åpnet EM-kvalifiseringen første helgen i februar med å banke Wales 7-2 i Makedonia.

Scoret sitt første landslagsmål

I den andre og siste kampen sto det 1-1 mot vertsnasjonen da Rakvaag slo til og scoret sitt første landslagsmål i sin 81. landskamp.

- De presset på for å få seiersmålet og hadde tatt ut keeper for å være i overtall. Jeg reddet skuddet, så at deres flyvende keeper var langt ute og fikk satt ballen over ham og i mål. Jeg hadde sett for meg situasjonen lenge før muligheten bød seg og var klar da sjansen bød seg, sier landslagsveteranen.

Seieren gjør at Norge er klar for hovedrunden EM-kvalifiseringen. Den trekkes 14. mai.

- De to beste lagene i hver gruppe går til EM-sluttspillet i Nederland neste år, forteller han.

Tilbake i Hulløy

37-åringen er en av Norges mest meriterte futsalspillere med fire eliteseriegull med Vegakameratene, og 81 av Norges 82 landskamper. Keeperen var ute på sitt femte proffeventyr i utlandet i fjor.

Nå er han tilbake som spillende trener i Hulløy og bor i Bodø mens eliteserien i futsal her hjemme pågår.

- Vi ligger på tredjeplass. Mye blir avgjort med tanke på medaljekampen for vår del til helga. Da har vi to tøffe bortekamper mot Sjarmtrollan fra Tromsø som ligger på andreplass og Vesterålen som ligger på fjerde, sier Kenneth Rakvaag.

Vegakameratene rykket ned i 2018 og spiller nå i 1. divisjon.