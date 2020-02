Hurtigruten har solgt hurtigruter til Kina

Pluss

Det er det Nord24 som melder.

Ifølge den nordnorske økonomiavisen eies skipene nå av Xiang CR14 HK International Ship Lease Co. ltd., mens «Spitsbergen» ble bygget om med kinesisk finansiering. Det har vært eid av det kinesiske selskapet Jiaye International Ship Lease Co.

Avisen skriver at selskapenes eiere er vanskelig å spore opp.

– Hurtigruten har på få år vokst til å bli verdens største ekspedisjonscruiserederiselskap. Dette er bare begynnelsen, og vi har mange og spennende planer for framtida. Vekst krever investeringer, og investeringer krever en solid finansieringsplan, skriver kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten i en e-post til Nord24.no.