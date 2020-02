Vil ha utkikkstårn mot nasjonalparken på Nevernes

Nasjonalparkstyret ønsker å sette opp et utkikkstårn på Nevernes, i samarbeid med grunneier Aage Oxholm. - Tårnet vil bli et tilbud for de som ellers ikke har mulighet til å oppleve nasjonalparken, står det i søknaden til Brønnøy kommune.