Retting av Autopass-bommert ga ekstra prisøkning for honnørpassasjerer

En ferjepassasjer som ofte reiser mellom Brønnøy og Alstahaug har ettergått ferjetakstene etter at fylket først økte, og så skrudde ned, prisene på nyåret. Han fant at prisøkningen ble over 7,5 prosent på sine reiser på ferjesambandene Tjøtta - Forvik og Horn - Andalsvåg.