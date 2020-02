Barnetunforeldre vil ikke kjøre barna ut av sentrum

Pluss

- Barnetun er bare en av to sentrumsbarnehager. Hvis politikerne stenger oss ned, så er det klart at noen av oss som bor og jobber i sentrum, vil bli tvunget til å kjøre barna ut av byen, til barnhager på Nordhus eller Salhus for så å kjøre tilbake til hjem og jobb her i sentrum. Ønsker virkelig brønnøypolitikerne dette? I dag er det mange som går hit til Barnetun med barnevogna om morgenen. De har ikke to biler i familien, eller har ikke sertifikat. Hva skal disse familiene gjøre hvis barnehagetilbudet flyttes over brua, spør Martin Fjellsøy, som onsdag kveld var blant tolv Barnetun-foreldre samlet i Barnetun.