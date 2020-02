Bindaling (22) sitter i coronavirus-karantene i Kina

Pluss

I et intervju med NRK lørdag forteller Gillund at han reiste til byen Yuzhou med kjæresten for å feire kinesisk nyttår med familien hennes. Så ble det oppdaget to tilfeller av coronaviruset i nabolaget der de bor og dermed ble hele området - inkludert Gillund, kjæresten og hennes familie - satt i karantene.