Søren Nielsen er innstilt på rettssak

Søren Nielsen AS er byggherre for Brønnøysundregistrenes nybygg. Det bygges dels på Brønnøy havns tomt. Dermed ble det gjort et makebytte med kommunen, samt inngått en avtale om at selskapet stiller en bankgaranti på 40 millioner kroner til dekning av kostnadene med bygging av nytt havnebygg, etter det måtte rives.