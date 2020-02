Veidekke bruker 50 millioner lokalt: Aanviks største kontrakt noensinne

Pluss

– Det er den største kontrakten jeg har hatt siden jeg startet forretningsvirksomhet i 1983, sier daglig leder Roger Aanvik.

Bygger Register-nybygg

Kontrakten er ikke signert ennå, derfor er verdien omtrentlig. Men Veidekkes prosjektleder Dagfinn Røkenes var onsdag klar på at det bare er et tidsspørsmål.

Søren Nielsen AS (SN AS) vant som kjent anbudet om ny leiekontrakt for Brønnøysundregistrene. Leiekontrakten for nybygget er på 30 år. Veidekke vant i sin tur konkurransen om å bli totalentreprenør.

Byggeprisen er ikke offentliggjort. Kostnadsrammen på Statsbyggs opprinnelige prosjekt var én milliard og økte til halvannen før daværende næringsminister Monica Mæland vraket Statsbygg og besluttet å legge leiekontrakten ut på anbud på det private markedet.

50 millioner kroner

Ifølge Røkenes kjøper Veidekke varer og tjenester for 50 millioner kroner lokalt.

– Det er et røft overslag på det vi har oversikt over nå. I tillegg forespør vi lokale bedrifter ved behov, sier Røkenes.

Disse lokale bedriftene har inngått kontrakter med Veidekke:

– Vi har i tillegg kjøpt elektriker- og rørleggertjenester under selve riggingen. Vi har også behov for overnatting, samt catering og servering, sier Røkenes.

To etasjer har fått skall

Veidekke har valgt DNF fra Rogaland som hovedentreprenør for de tekniske fagene elektriker, VVS, akustikk, interiør osv. Den kontrakten utgjør en tredjedel av hele byggeprosjektet.

DNF kommer med sine folk i mars. Siden byggestart i fjor høst har Block Berge og Conform til sammen 15 mann i sving med betongarbeidet og montering av etasjene. Det jobbes 12-timers skift og den 48 meter høye krana har gått i ett siden oppstarten.

Status ved grunnsteinsnedleggelsen onsdag er at skallet til de to første av syv etasjer er på plass.

Ikke helt i rute

– Nybygget skal stå ferdig 1. juli 2021, sier Veidekkes prosjektleder.

– Er dere i rute til det?

– Ikke helt. Men vi skal klare å ta inn forsinkelsen, sier Dagfinn Røkenes.

SN AS eier også dagens registerbygg. Det skal rives når nybygget er tatt i bruk. Dermed avdekkes den såkalte nordtomta. Der skal SN i første omgang bygge parkeringshus, som er en del av kontrakten med Brønnøysundregistrene.

– Det blir to plan med godt og vel 200 parkeringsplasser, som er syv flere enn kravet i kontrakten. Byggetiden for parkeringshuset regner jeg med tar om lag ett år, sier daglig leder i SN AS Sigbjørn Gladsø.

Skal bruke tid på planlegging

Nordtomta er utviklingspotensialet for Søren Nielsen AS framover.

– Vi har også opsjoner med Brønnøysundregistrene om de trenger mer plass, og har forpliktet oss til å legge til rette for det, sier Sigbjørn Gladsø.

Hva som kommer oppå parkeringshuset og hva som skal bygges på resten av nordtomta er ikke avklart.

– Det kan bli alt fra to til fire bygg på tomta på sikt. Vi vil bruke tid på å planlegge for den bygningsmassen reguleringsplanen tillater, i form av bolig-, nærings- og kontorbygg. Det mest lettsolgte er nok boliger mot sundet, sier Gladsø.