- Matfag blir ikke gjenopprettet

Pluss

Etter at fylkesrådet i fjor høst varslet store kutt i utdanningstilbudet i Nordland, derav TIP og restaurant og matfag i Brønnøysund, har politikere, næringsliv, elever og befolkning på Sør-Helgeland kjempet for å beholde tilbudene. Allerede før jul ble det klart at TIP-linjen får fortsette, og arbeidet for å berge restaurant og matfag fortsatte deretter med uforminsket styrke ifølge blant andre ordfører Eilif Trælnes i Brønnøy.