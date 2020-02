Rådmannen om havnestyrets vedtak: - Burde ventet

Pluss

Tirsdag i forrige uke vedtok havnestyret enstemmig å gå videre til detaljprosjektering av det nye havnebygget. Dette skjedde imidlertid ikke uten konflikt innad i styret. Flere av styremedlemmene mente det var feil å vedta deltaljprosjektering all den tid at rådmannen hadde krevd kommunestyrebehandling av havnestyrets vedtak fra i fjor høst om å avvikle byggekomiteen for prosjektet.