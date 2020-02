Hyttefolket klager til høyeste hold for å slippe renovasjon

Pluss

Vega kommune samarbeider med flere nabokommuner om renovasjon gjennom det interkommunale selskapet SHMIL. Dette selskapet har utarbeidet en rekke retningslinjer til renovasjonsforskriften som gjelder for alle medlemskommunene og som er vedtatt i alle kommunestyrene. Denne forskriften sier blant annet noe om hvordan innsamlingsordningen fungerer og hvilke kriterier som gjelder for å få fritak. Det er SHMIL som behandler søknader om fritak og kommunen som er klageinstans. Innføringen av tvungen renovasjon for fritidsboliger ble vedtatt og iverksatt i 2015/2016. For eierne av boliger på de ulike øyene i Vega kommune ble det innført en ordning med innsamlingspunkt på Vega.