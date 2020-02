Kommunens IT-sjef har fått ny jobb

Pluss

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner på Helgeland, initiert av rådmennene i Brønnøy, Alstahaug, Vefsn og Rana, som har som mål om å komme frem til en varig modell for digitaliseringsarbeid på Helgeland, som skal kunne sikre at alle kommunene kan levere bedre tjenester til alle brukere. Tanken er at man skal bli mer effektive, få saksbehandlet raskere og mer selvbetjening. Samarbeid skal gjøre det lettere å finne standardiserte løsninger, slik at ikke hver kommune velger egne systemer, heter det i pressemeldingen fra Rana kommune.

Rafaelsen er i dag IT-sjef i Brønnøy kommune, og bor i Brønnøysund. Hun bor på Nordøya i Brønnøysund er 42 år, gift og har to barn på 12 og 14 år. Hun er utdannet sivilingeniør i Informatikk (ferdig i 2002) og har arbeidserfaring fra både IT drift, systemutvikling, IT arkitektur, offentlig forvaltning (løsningsarkitekt i Altinn) og design. De siste tre årene har hun jobbet som leder for Digitalisering og IKT i Brønnøy kommune. På fritiden liker hun å se film, gå på fjellturer, reise og stå på snowboard. Ho spiller også i korps, heter det i meldingen.

Hun skal ha kontorsted på rådhuset i Brønnøysund. og blir underlagt styringsgruppas leder.

«Prosjektet vil har en styringsgruppe som består av alle rådmennene i de kommunene som velger å være med i samarbeidet (18 stk om alle blir med). Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og KS vil også være representert i styringsgruppa, men vil kun ha møte, tale og forslagsrett. Prosjektgruppa vil fatte beslutninger av overordnet karakter, behandler mandat og prioriterer felles prosjekter», heter det i pressemeldingen.

– Med gevinster mener vi ikke bare lavere kostnader, det kan også være høyere kvalitet og service i tjenesten, at brukere blir mer fornøyd og at personvern og samfunnssikkerhet beskyttes bedre, sier Rafaelsen i pressemeldingen.

Dette innebærer også at Brønnøy kommune nå utlyser en midlertidig 100 prosent stilling som IT-sjef.