Fylkesveien mellom Holm og Høylandet stengt

Pluss

Veitrafikksentralen melder at fylkesvei 17 er stengt like nord for Kongsmoen mellom Holm ferjeleie og Høylandet. Ifølge Vegvesenet har veien vært stengt siden 06.52 mandag.

Årsak er bilberging.

Kristian Warholm fra Slåttøy Transport i Sømna står i køen som nå venter på bilberging. Han opplyser at to vogntog har fått problemer.

- Det er en semi som har kjørt ut, og et annet vogntog som har havnet på autovernet. Det ser ut som en diesel-bil. Hengeren har sklidd ut og ligger nå på autovernet. Jeg antar at man frykter at den skal rause ut. Området er evakuert og man venter nå på berging. Vi har stått her en halvtime, og det er varslet om minst tre timer stans. Det kommer bilberger fra Overhalla, sier Warholm.

Han er på vei sørover for å vise fram Slåttøy Transports nye brannbil, som skal leveres til Gauldal kommune, til kommuner i nabofylket i sør.

- Så dette passet veldig dårlig, sier Warholm.

Siste: Like før klokken 9 melder Warholm at ett kjørefelt er åpnet. Ett av vogntogene venter fortsatt på berging.