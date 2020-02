Smadret planker og takstein med bein og armer

Pluss

Lørdag var 35 lokale Taekwon-Do-utøvere samlet i Salhushallen for et seminarhelg med Sortland Taekwon-Do-klubb. Klubben i Sortland ble startet i 2002, og de er derfor invitert ned til Brønnøysund for å bidra til å få i gang klubben på Sør-Helgeland.