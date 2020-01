Vil flytte Hsyk-sjefene sør for Korgfjellet

Dersom helseminister Bent Høie (H) mandag beslutter at hovedsykehuset på Helgeland skal være sør for Korgfjellet mener brønnøyordfører EIlif Trælnes (Sp) at administrasjonen snarlig må flyttes sør for Korgfjellet.