Nordlys-redaktør: – Høie har evig nok konflikter fra før

Mandag besluttet helseminister Bent Høie (H) at det skal være to sykehus på Helgeland, der hovedsykehuset med administrasjon skal ligge i «Sandnessjøen eller omegn», mens et mindre akuttsykehus skal ligge på Mo i Rana. Høie sluttet seg helt holdent til styrevedtaket til Helse nord i desember.