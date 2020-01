Holand og Trælnes: - En løsning vi kan leve med

Pluss

- Vi er tolv kommuner som har ønsket oss ett sykehus sør for Korgfjellet, men jeg skjønner at det gjøres et politisk kompromiss. Vi er fornøyd med at hovedsykehuset skal ligge sentralt på Helgeland, og at ledelsen flyttes over dit. Vi har tillit til Helse nord i den fasen, sier brønnøyordfører Eilif Trælnes, som vil bidra til samarbeid for å realisere Helse-Nord vedtaket.