Ny sykepleierutdanning i Sandnessjøen må ha sponsorer

Pluss

På sosiale medier er det nå uttalt positiv lokal interesse for oppstart av desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen. Dette etter at det har gått ut en pressemelding fra Helgelandssykehuset om at et slikt tilbud nå skal utredes. Men de trenger økonomiske støttespillere for å realisere planene.