Så strengt straffes en jeger for å skyte elgkalv uten tillatelse

Pluss

En mann i 60-årene fra Troms ble i Ofoten tingrett dømt etter Naturmangfoldloven § 75 første ledd, jf. § 15 første ledd og Viltloven § 56 første ledd første straffalternativ, jf. § 40 for å ha skutt en elgkalv uten tillatelse i Gratangen. Saken ble påtalt av Nordland statsadvokatembeter, og ble anket til Hålogaland lagmannsrett over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, subsidiært straffutmålingen inkludert inndragning.