Fylket skrur ned prisene på Vega-ferja ytterligere

Onsdag omtalte BAnett at prisene på Vega-sambandet øker med over 7 prosent, ikke 3,1 prosent, i fylkesrådets nye, reviderte ferjetakster for 2020. Når avisen spurte Nordland fylkeskommune om dette ble det opplyst at dette skyldes en feil som ble gjort i 2018 ved at det ble lagt til kun tre soner i stedet for fire da takstene ble økt i februar det året.