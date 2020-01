Sykehjem:Revisjonsselskapet kontrollerer ikke hva kommunen din tar av pensjonen

Vederlagstrekk: Betaling for opphold i sykehjem skjer ofte ved at det blir trukket i beboerens pensjon, i utbetalingsoversikten blir dette vist som vederlagstrekk.

Størrelsen på vederlagstrekket fastsettes av det kommunale sykehjemmet. Pensjonsforbundet konstaterer at beregningene er kompliserte, og at klagesaken i Sømna trolig bare har avdekket toppen av et isfjell.

-Vi går nødvendigvis ikke inn og ser på beregningene for vederlagstrekk på sykehjemsplass. Hvis vi mener kommunen har gode rutiner på området så forholder vi oss til det, sier faglig leder Wenche Holt i Revisjon Midt-Norge.

Ser bare på regnskapet som helhet

Kommuneloven fastslår at alle kommunale regnskaper innbefattet kommunale foretak, institusjoner og legater skal være undergitt revisjon. Samvirkeselskapet Revisjon Midt-Norge SA utfører dette for kommunene på Sør-Helgeland.

- For oss som har til oppgave å bekrefte totalregnskapet til kommunen, så må vi ta hensyn til risiko og vesentlighet. Da sykehjemsbetaling er et lite område av kommunen vil denne ikke være vesentlig for regnskapet som helhet, sier Holt.

Kan gjenno mføre kontroll hvis kommunen vil

Men kommunene kan bestille såkalt forvaltningsrevisjon hos revisjonsselskapet. Nylig gjennomførte Revisjon Midt-Norge SA en slik kontroll av pleietjenestenes kvalitet i Sømna.

- Er det gjort tilsvarende forvaltningsrevisjon på fakturering av kommunale tjenester; slik som sykehjemsplasser på Sør-Helgeland?

-Jeg vet det har vært diskutert i kontrollutvalg, men er usikker på hva som er gjort. Nærmere undersøkelser viser at det er gjennomført et prosjekt med tema brukerbetaling i Bindal kommune, uten at det ble avdekket vesentlige feil. Det er kontrollutvalgene i de forskjellige kommunene som bestiller slike prosjekt. Vi kan ikke sette i gang forvaltningsrevisjon uten at vi får slik bestilling.

- Men blir det da "bukken og havresekken" når kommunene som håndhever regelverket og skriver ut vedtak med faktura også skal beslutte om revisjon skal gjennomføres?

- Nei, for bestillingen skal komme fra kontrollutvalget som er fristilt. De agerer ikke på vegne av kommunestyret. Hvert år skal det utarbeides risiko og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon med forslag til områder de skal se på, sier Holt.

Ifølge kommuneloven paragraf 23-3 er det opp til kommunestyret å vedta denne planen.

Einarsen åpen for å vurdere saken

Enke Jenny- Karin Antonsen har uttalt at kommunens kontrollutvalg burde be om en forvaltningsrevisjon, for slik å gjenopprette tillit til kommunens håndtering av sykehjemsfakturering.

Nyvalgt leder av kontrollutvalget i Sømna, Anette Einarsen (Ap) er åpen for å be om forvaltningsrevisjon i Sømna på dette tema.

-Hvis Antonsen-saken dreier seg om en generell system-ettergåelse, da er det kontrollutvalgets oppgave å behandle den. Jeg er åpen og nysgjerrig på å få kontrollert om systemene er slik de skal være, sier Einarsen til Banett.

I Sømna har enke Jenny-Karin Antonsen fått oppgitt fylkesmannen som klageinstans når det gjelder vederlagstrekk. Men det er enhetsleder for pleie og omsorg i Sømna som har signert alle tre klagebehandlingene hvor Antonsen har stilt spørsmål ved vederlagstrekket. BAnett har kontaktet fylkesmannen i Nordland for uttalelse på hvor mange vederlagtrekk-klagesaker som er behandlet, men har så langt ikke fått tilbakemelding. Eldrerådsleder Edmund Dahle (Sp) i Sømna uttalte at det måtte ha skjedd en "rutinesvikt" i Antonsen-saken "da den ikke var lagt frem for kommunens klagenemd". I følge formannskapssekretær Gro Steen i Sømna kommune, skal den kommunale klagenemda ikke behandle saker som er hjemlet i særlov.

- Det betyr at klagenemda behandler saker hvor fylkesmann, fylkeslege eller tilsvarende ikke er oppført som klageinstans, sier Steen.

Kommunedirektør skal avdekke avvik

Konstituert kommunedirektør Ben André Graven i Sømna, uttalte fredag at kommunen har startet en gjennomgang av rutiner knyttet til beregning og kontroll. Før dette uttalte han at kommunen hadde gode rutiner, og ikke trengte bred gjennomgang.

Leder av Norges kommunerevisorforbund Unn Helen Aarvold, påpeker at det påhviler et internkontroll- ansvar på kommunedirektøren.

"Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontroll med administrasjonens virksomhet, jf. § 25-1. Dette gjelder all kommunal aktivitet som ikke er en del av de folkevalgtes roller og oppgaver. Internkontrollen skal være systematisk og vurderes ut fra risiko og vesentlighet. Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyre/fylkesting om internkontroll og resultater fra statlig tilsyn minst en gang i året, jf. § 25-2", skriver hun i en redegjørelse i Kommunerevisoren om den nye kommuneloven som har trådt i kraft.

Internkontrollforskriften kapittel 25 i kommuneloven beskriver det slik:

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.





