Strafferammen kan bli 21 års fengsel

Siktede har vært varetektsfengslet siden midten av oktober, hovedsakelig fordi politiet mener det er stor fare for at han vil sette på nye branner hvis han slippes fri. Han er siktet for seks ulike tilfeller av brannstifting, og i det ene tilfellet - brannen i et bolighus i Sørbyen i mai - opplyser politiet at brannsakkyndig nå har konkludert med at det var fare for tap av menneskeliv.